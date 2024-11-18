Индекс Мосбиржи упал

Понедельник, 18 ноября, российский фондовый рынок начал с резкого падения. На старте торгов индекс Мосбиржи опустился ниже 2 700 пунктов, на минимуме он доходил до 2687 пункта, свидетельствуют данные площадки.
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