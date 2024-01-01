ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

262 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    Воссоединение Тайваня с КНР неизбежно, как крах американского империализма.Си Цзиньпин: Восс...
  • Ильдус Мамлеев
    А что толку от всех этих генералов (даже тех кто остались) они ни когда не были в реальной боевой обстановке. Как они...Си Цзиньпин уволи...
  • Юрий Стенякин
    У нас бы такСи Цзиньпин уволи...

Си Цзиньпин: Воссоединение Китая и Тайваня — историческая неизбежность

Си Цзиньпин: Воссоединение Китая и Тайваня — историческая неизбежность

ПЕКИН (ИА Реалист). Председатель КНР 70-летний Си Цзиньпин в новогодней речи заявил, что Китай «обязательно воссоединится», а все китайцы по обе стороны Тайваньского пролива должны быть связаны общим чувством цели и разделить славу «национального возрождения».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Махамбет Толеугазин
Воссоединение Тайваня с КНР неизбежно, как крах американского империализма.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх