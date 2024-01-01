Си Цзиньпин: Воссоединение Китая и Тайваня — историческая неизбежность

ПЕКИН (ИА Реалист). Председатель КНР 70-летний Си Цзиньпин в новогодней речи заявил, что Китай «обязательно воссоединится», а все китайцы по обе стороны Тайваньского пролива должны быть связаны общим чувством цели и разделить славу «национального возрождения».