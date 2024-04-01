Двухлетняя девочка провалилась в уличный туалет в Мангистау

Ребенка, упавшего в туалетную яму в Акшукуре, спасли еще до приезда спасателей родные, inAktau.kz. «31 марта в 13 часов 12 минут поступил вызов службы экстренной помощи в село Акшукур Тупкараганского района.
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