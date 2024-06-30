Титов дал прогноз на матч Испании и Грузии

Егор Титов считает, что Испания обыграет Грузию с крупным счетом. Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024, в котором Испания сыграет с Грузией.
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