Участники проекта «Сбрось лишнее» в ЯНАО похудели на 4–12 килограммов

На Ямале подвели итоги проекта «Сбрось лишнее», в котором участвовали 100 северян. За полгода им удалось сбросить от 4 до 12 килограммов, сообщил в соцсетях главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.