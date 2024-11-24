Участники проекта «Сбрось лишнее» в ЯНАО похудели на 4–12 килограммов

На Ямале подвели итоги проекта «Сбрось лишнее», в котором участвовали 100 северян. За полгода им удалось сбросить от 4 до 12 килограммов, сообщил в соцсетях главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.
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