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Кадры операции спецназа Израиля «Флотилия 13» по освобождению пленных на базе Суфа вызывают вопросы

Кадры операции спецназа Израиля «Флотилия 13» по освобождению пленных на базе Суфа вызывают вопросы

Израильские военные показали ход операции против ХАМАС в приграничных районах с сектором Газа. Боевая работа была направлена, как утверждается, на освобождение 250 пленных и заложников, находившихся в руках ХАМАС на захваченной группировкой военной базе Суфа.

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