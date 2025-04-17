Экономист Паулаускас: в 2025 году майские праздники разделены на два периода

В этом году приуроченные к майским праздникам выходные разделены на два периода – с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, напомнил экономист, член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.
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