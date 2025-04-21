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21 апреля — День возрождения реабилитированных народов Крыма

21 апреля — День возрождения реабилитированных народов Крыма

21 апреля — День возрождения реабилитированных народов Крыма11 лет назад Президент России Владимир Путин подписал Указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».

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