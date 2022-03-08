Царьград

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В Польше запретили белорусский и российский телеканалы

В Польше запретили белорусский и российский телеканалы

Варшава всерьез полагает, что белорусский круглосуточный телеканал "Беларусь24" и российский "Первый канал", дающие телезрителю альтернативную западной точку зрения, могут настроить поляков против собственного правительства и европейских ценностей.

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