Нетаньяху: жителям сектора Газа должен быть предоставлен выбор покинуть анклав

TASS/EPA/DEBBIE HILL/POOL Палестинцы, которые проживают в секторе Газа, должны получить возможность добровольно покинуть территорию анклава, если они сделают данный выбор, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает портал Ynet.
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