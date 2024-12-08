В ООН подтвердили начало подготовки к переходному периоду в Сирии

В Дохе прошли переговоры по Сирии: участники и специальный посланник ООН Гейр Педерсен согласились начать подготовку к переходному периоду с участием всех сирийских сторон, поддержав активную роль ООН в этом процессе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии