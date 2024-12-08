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Царьград

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В ООН подтвердили начало подготовки к переходному периоду в Сирии

В ООН подтвердили начало подготовки к переходному периоду в Сирии

В Дохе прошли переговоры по Сирии: участники и специальный посланник ООН Гейр Педерсен согласились начать подготовку к переходному периоду с участием всех сирийских сторон, поддержав активную роль ООН в этом процессе.

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