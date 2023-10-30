Народный артист Юрий Назаров высказался о жалобах Макаревича

Юрий Назаров, народный артист РФ, известный своими ролями в более чем 300 кинофильмах, включая «Андрей Рублев» и «Маленькая Вера», высказал свое мнение о поведении бежавшего из России после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины Андрея Макаревича.