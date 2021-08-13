В США людям с ослабленным иммунитетом разрешили третью прививку от коронавируса

Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США выдало официальное разрешение на применение третьей дозы вакцины, разработанной фармацевтическими компаниями «Файзер» и «Модерна», людям с ослабленной иммунной системой.
Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США выдало официальное разрешение на применение третьей дозы вакцины, разработанной фармацевтическими компаниями «Файзер» и «Модерна», людям с ослабленной иммунной системой.
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