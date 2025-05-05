Челябинцев на работе в офисе выводят из себя плохой свет и вентиляция

Работников в челябинских офисах раздражают плохой свет и некачественная вентиляция. Как выяснили аналитики компаний HeadHunter и девелопера Level Group, другими выводящими из равновесия факторами стали непродуманная планировка и отсутствие зон отдыха.
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