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Тренер Рязанцев о матче на первенство мира: «Странное впечатление. Дин Лижэнь сделал элементарный просчет, который не допускают даже шахматисты-разрядники»

В Сингапуре 12 декабря завершился матч за шахматную корону. 18-летний индиец Гукеш Доммараджу обыграл действующего обладателя титула китайца Дин Лижэня (7,5:6,5).

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