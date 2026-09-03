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ИА Реалист

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Нидерланды выводят €10 млрд из США и Канады в Лондон

Нидерланды выводят €10 млрд из США и Канады в Лондон

АМСТЕРДАМ (ИА Реалист). De Nederlandsche Bank (DNB) — центральный банк Нидерландов — объявил 2 сентября о завершении масштабной операции по перемещению золотого запаса страны.

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