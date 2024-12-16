Катар завершает открытие посольства в Сирии

Делегация катарских дипломатических работников прибыла в Сирию для завершения подготовки к открытию посольства в Дамаске, заявил официальный представитель МИД Катара Маджида аль-Ансари 16 декабря, сообщает катарское новостное агентство QNA В ходе своего визита делегация обсуждала с переходным правительством вопросы поддержки сирийского народа в установлении мира и безопасности, а также возможное увеличение объемов гуманитарной помощи.