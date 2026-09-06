Кушнер: США надеются вернуться к трехсторонним переговорам по Украине

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после переговоров св Киеве с Владимиром Зеленским выразили надежду на возобновление трехсторонних встреч по урегулированию конфликта.
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