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Регионы России

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Продавцы просят Кабмин взять под контроль выплаты Wildberries

Продавцы просят Кабмин взять под контроль выплаты Wildberries

Союз продавцов маркетплейсов обратился к правительству России с просьбой взять под контроль ситуацию с задержкой текущих выплат селлерам Wildberries.

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