Прогноз погоды в Крыму на понедельник.• Симферополь: +16°, ясно• Севастополь: +15°, ясно• Ялта: +17°, ясно• Алушта: +16°, ясно• Евпатория: +16°, облачно• Саки: +16°, облачно• Бахчисарай: +16°, ясно• Джанкой: +18°, облачно• Судак: +16°, ясно• Феодосия: +17°, ясно• Керчь:.
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