НБА предложит Евролиге сделку на заседании 5 октября

Собственники Евролиги 5 октября обсудят возможное предложение НБА о приобретении организации. НБА планирует создание европейского дивизиона в 2027 или 2028 году.
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