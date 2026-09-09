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Царьград

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НБА предложит Евролиге сделку на заседании 5 октября

НБА предложит Евролиге сделку на заседании 5 октября

Собственники Евролиги 5 октября обсудят возможное предложение НБА о приобретении организации. НБА планирует создание европейского дивизиона в 2027 или 2028 году.

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