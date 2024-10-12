РУСАДА предложило внести изменения в новый антидопинговый кодекс WADA

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило свои предложения Всемирному антидопинговому агентству (WADA) по корректировке будущей редакции Всемирного антидопингового кодекса, который вступит в силу в 2027 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии