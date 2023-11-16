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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джоэл Эмбиид лишь 6-й раз в карьере завершил игру с «-25» – и 3-й против «Бостона»

«Филадельфия» дома уступила «Бостону» – 107:117. Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид завершил встречу с 20 очками, 9 подборами, 7 передачами и «-25» в графе «+/-«.

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