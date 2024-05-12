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Парламентская газета

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Силуанов назвал условия списание бюджетных кредитов регионам

Силуанов назвал условия списание бюджетных кредитов регионам

Правительство спишет регионам две трети бюджетных кредитов. Об этом в воскресенье, 12 мая, на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил исполняющий обязанности министра финансов России Антон Силуанов.

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