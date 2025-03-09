Глава МВД раскрыл, сколько мигрантов находятся в России незаконно

МОСКВА, 9 марта, ФедералПресс. Более 680 тысяч иностранцев пребывают на территории России незаконно. Сведения о таких лицах размещены в реестре контролируемых лиц, который запустили в работу в феврале текущего года.
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