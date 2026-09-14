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За рулем

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Надежный кроссовер Skoda появился в продаже в России с очень приятной ценой

Надежный кроссовер Skoda появился в продаже в России с очень приятной ценой

Параллельный импорт привез в Россию еще один компактный кроссовер – китайской сборки. Машины 2023-2026 годов выпуска продаются как из наличия, так и под заказ, а минимальный ценник стартует с отметки 1,67 млн рублей.

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