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Миллион прослушиваний — не миллион рублей: почему лейбл, дистрибьютор и платформа забирают больше, чем кажется?

Миллион прослушиваний — не миллион рублей: почему лейбл, дистрибьютор и платформа забирают больше, чем кажется?

Эксперт: Миллион прослушиваний не равен миллиону рублей Создать песню сегодня проще, чем когда-либо, но добиться того, чтобы её услышали, стало труднее.

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