Повторное нарушение скоростного режима привело к аварии в Коноше

Накануне в посёлке напротив дома 54А по проспекту Октябрьский столкнулись два автомобиля.Предварительно установлено, что водитель УАЗ 3909, поворачивал налево вне перекрёстка и столкнулся с автомобилем «Опель Инсигния», который двигался в попутном направлении и совершал обгон автомобиля УАЗ в месте, разрешённом правилами дорожного движения.
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