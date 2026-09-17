Star Trek: Strange New Worlds EPs Defend Season 4's Genre Homages Amid Fan Criticism: 'There Is A Method To Our Madness'

Yes, the Star Trek: Strange New Worlds EPs have heard the fan complaints about Season 4's genre homages - and we've got their response.
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