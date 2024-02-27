Белстат озвучил среднюю зарплату по стране за январь

Номинальная начисленная средняя зарплата в Минске в январе 2024 года составила 2 697,9 рубля, в целом по республике - 1 991,2 рубля, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на Telegram-канал "Белстат".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии