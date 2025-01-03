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Мазут заливает пляжи Анапы: масштабное загрязнение после аварии танкеров

Мазут заливает пляжи Анапы: масштабное загрязнение после аварии танкеров

На пляжи Анапы произошел новый выброс мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Муниципальные службы Краснодарского края ведут работы по очистке и ликвидации последствий загрязнения побережья от нефтепродуктов.

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