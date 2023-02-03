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Антон Глинкин: «Челябинск – хоккейный город, и если «Трактор» не попадет в плей-офф, будет очень больно»

Антон Глинкин обеспокоен в связи с возможным невыходом «Трактора» в плей-офф. После 58 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ уральцы замыкают таблицу Востока, отставая от 8-го места на 3 очка.

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