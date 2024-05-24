Невролог Юлия Ярыгина: работа в огороде вниз головой повышает риск инсульта

Работа в саду или на огороде, когда человек находится в наклоненном положении, может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, об этом предупреждает невролог Юлия Ярыгина из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им.
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