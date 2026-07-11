Как ногти выдают болезни сердца, печени и лёгких: Комментарий дерматолога

Дерматолог рассказала, как ногти могут выдавать болезни сердца, печени и лёгких. При этом предупредила, что речь идёт лишь об одном из маркеров, которые следует учитывать, чтобы спланировать свой поход к врачу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии