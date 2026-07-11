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Царьград

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Как ногти выдают болезни сердца, печени и лёгких: Комментарий дерматолога

Как ногти выдают болезни сердца, печени и лёгких: Комментарий дерматолога

Дерматолог рассказала, как ногти могут выдавать болезни сердца, печени и лёгких. При этом предупредила, что речь идёт лишь об одном из маркеров, которые следует учитывать, чтобы спланировать свой поход к врачу.

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