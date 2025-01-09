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Наталья Поклонская сообщила, что отреклась от христианства

Наталья Поклонская сообщила, что отреклась от христианства

Наталья Поклонская, известная своим непримиримым стремлением сохранить историческую правду о Николае II и активной поддержкой православных ценностей, неожиданно удивила общественность своими последними заявлениями и поступками.

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Комментарии
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толя кузнецов
А были ли они??
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20 час.
Александр Любицкий
Не надо было из прокурора Крыма в Госдуму тащить.&quot;Если надо от кого -то избавится двигайте его в перёд&quot; Мудрость народная
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19 час.
Семен Борисов
3/4 бывшей страны &quot;У&quot; находятся в таком же состоянии как Поклонская!Лечение будет долгим и не всегда результативным.
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18 час.

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