Наталья Поклонская, известная своим непримиримым стремлением сохранить историческую правду о Николае II и активной поддержкой православных ценностей, неожиданно удивила общественность своими последними заявлениями и поступками.
Наталья Поклонская сообщила, что отреклась от христианства
Комментарии
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толя кузнецов
А были ли они??
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20 час.
Александр Любицкий
Не надо было из прокурора Крыма в Госдуму тащить."Если надо от кого -то избавится двигайте его в перёд" Мудрость народная
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19 час.
Семен Борисов
3/4 бывшей страны "У" находятся в таком же состоянии как Поклонская!Лечение будет долгим и не всегда результативным.
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18 час.
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