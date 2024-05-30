В Казахстане с начала года удалось предотвратить два теракта

Один из них за границей при участии иностранных партнеров.Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратили два теракта с начала года, согласно заявлению пресс-службы президента Касым-Жомарта Токаева после его встречи с председателем КНБ Ермеком Сагимбаевым.