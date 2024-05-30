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Царьград

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В Казахстане с начала года удалось предотвратить два теракта

В Казахстане с начала года удалось предотвратить два теракта

Один из них за границей при участии иностранных партнеров.Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратили два теракта с начала года, согласно заявлению пресс-службы президента Касым-Жомарта Токаева после его встречи с председателем КНБ Ермеком Сагимбаевым.

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