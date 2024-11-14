Пулеметчик Дорошин

Светлана Митленко

Спасибо, Верочка. Согласна с твоим мнением. Очень интересный человек. И достойный представитель рода Романовых, потому что среди его предков были весьма достойные представители. К тому же и родителем его надо сказать спасибо. Не погреблись под французской нацией, а сохранили идентичность и любовь к своей земле. Это не напыщенный Георгий Романов, претендующий на первородство, благодаря своей мамаше, который совсем-совсем не Романов: он Гогенцоллерн. Паспорт Романова Георгия ему выдал Борис Ельцин.