Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Пулеметчик Дорошин

Пулеметчик Дорошин

Правнук императора Николая I в восьмом поколении, потомок императора Наполеона и уроженец Франции Гавриил Дорошин отправился добровольцем в зону СВО, где сражается за Россию и против украинских нацистов.

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Комментарии
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Светлана Митленко
Спасибо, Верочка. Согласна с твоим мнением. Очень интересный человек. И достойный представитель рода Романовых, потому что среди его предков были весьма достойные представители. К тому же и родителем его надо сказать спасибо. Не погреблись под французской нацией, а сохранили идентичность и любовь к своей земле. Это не напыщенный Георгий Романов, претендующий на первородство, благодаря своей мамаше, который совсем-совсем не Романов: он Гогенцоллерн. Паспорт Романова Георгия ему выдал Борис Ельцин.
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16 час.
ВераВерная
Да, Светочка, согласна. Гавриил не кичится своим происхождением, не козыряет родословной, а по зову сердца и чистой души стоит на страже интересов России. Это настолько необычно, что не восхититься этим человеком просто нельзя!
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16 час.
Светлана Митленко
Вот потому-то я нашла с ним интервью и выставила. Поскольку не раз встречала его высказывания о нем, о России, о своем видении. И все-таки нашла такой материал.
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15 час.

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