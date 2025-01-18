Знаковое событие: объемы переработки нефти в Китае упали впервые за два десятилетия

По данным правительства, опубликованным в пятницу, резко просевший спрос на топливо и снижение маржи переработки в 2024 году привели к первому годовому снижению производительности нефтеперерабатывающих заводов Китая за последние 20 лет.
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