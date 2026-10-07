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Виталий Петров: «Понравился стишок: «Если ты «Феррари» фан, гонки сводятся к слезам». Увы, все так»

Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров прокомментировал ошибку «Феррари» с шинами на старте Гран-при Бахрейна в Малайзии.

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