Привилегия или право: бесплатные квартиры для участников СВО и их семей Юлия ЧелкановаСистема предоставления бесплатного жилья участникам Строительства Вооруженных Органов (СВО) давно является объектом обсуждений и споров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии