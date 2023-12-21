Экономист Шмелев заявил, что конфискация активов России в Европе является целью Брюсселя

Руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал заявление генпрокуратуры Германии о намерении конфисковать активы одной из российских компаний.
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