Как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза

Разбираемся, в каких случаях может потребоваться регулировка уровня воды в бачке унитаза и что сделать, чтобы воды в бачке было не слишком много и не слишком мало.
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