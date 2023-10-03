УЕФА хочет свою Суперлигу, новый состав сборной России, первый гол Мудрика за «Челси», Роналду снова забил, политический скандал в азиатской ЛЧ, Мичков и «Сочи» прибили СКА и другие новости

1. Многоходовочка от УЕФА: там задумали новый формат еврокубков с тремя дивизионами – Суперлигой, Лигой Европы и Лигой претендентов.
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