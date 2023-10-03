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Не только о футболе

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УЕФА хочет свою Суперлигу, новый состав сборной России, первый гол Мудрика за «Челси», Роналду снова забил, политический скандал в азиатской ЛЧ, Мичков и «Сочи» прибили СКА и другие новости

УЕФА хочет свою Суперлигу, новый состав сборной России, первый гол Мудрика за «Челси», Роналду снова забил, политический скандал в азиатской ЛЧ, Мичков и «Сочи» прибили СКА и другие новости

1. Многоходовочка от УЕФА: там задумали новый формат еврокубков с тремя дивизионами – Суперлигой, Лигой Европы и Лигой претендентов.

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Комментарии
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КузнецовВВ
судя по времени начала матчей в РФС зрителей на трибунах видеть не очень хотят
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12 час.
Лена Мисько
Да не нужны им зрители И на болельщиков им давно наплевать 😡
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5 час.
Лена Мисько
«Локомотив» обыграл «Ростов» (3:1), а «Зенит» был сильнее «Балтики» (2:1) в Кубке России. После побед обе команды возглавили свои группы и перед заключительным туром группового этапа обеспечили себе участие в верхней части плей-офф. Днем во вторник «Урал» обыграл дома «Рубин» (2:0), который потерял шансы на выход из группы.
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5 час.

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