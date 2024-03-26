ФСБ и МВД узнают о пассажирах всё

Объем данных россиян, передаваемых в Единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности ЕГИС ОТБ (включает в себя автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств), в ближайшие три года увеличится с 6 элементов до 22.