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Художник, создавший фигуру Винисиуса с «Золотой какашкой», заявил, что ему желали смерти: «Никто не должен указывать нам, где проходят границы сатиры и креативности»

Напомним, художник Виктор Наварро сделал карикатурную фигуру вингера «Реала» с «Золотой какашкой». Она была создана для Фальяса – праздника Валенсийского сообщества, который ежегодно проводится с 15 по 19 марта.

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