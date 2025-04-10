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Царьград

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Энергетический проект в Эквадоре: "Тяжмаш" предложил уникальную солнечную станцию

Энергетический проект в Эквадоре: "Тяжмаш" предложил уникальную солнечную станцию

Эквадор и российская компания "Тяжмаш" обсуждают строительство плавающей солнечной станции на 6 МВт и обновление старых ГЭС.

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