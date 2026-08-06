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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тяжелее всего играть против Селебрини – у него нет фишки, хорош во всем. Маккиннон любит вылезать в центр после торможения – ждешь этого». Ян Кузнецов о хоккеистах

Защитник « Калгари » Ян Кузнецов в интервью Спортсу’‘ высказался об игре против Коннора Макдэвида и других хоккеистов НХЛ.

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