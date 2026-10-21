© Восточно-Сибирская транспортная прокуратураТеплоход с людьми сел на мель в акватории реки Лены в Якутске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ким Чен Ын осмотр...
- РЕН ТВ: в Вологде...
- СБ Рютте: Уиткофф и ...
И сколько надо было горячительного употребить рулевому-мотористу, чтоб ЗАсадить такой теплоход? Два движка по 180 лошадок,, водоизмещение в 140 тонн и осадкой 1,3 метра. Да ссадить пассажиров и но сам с мели слезет, если конечно судно на полном ходу в болотистый бережок не засобачили......