❗️🇺🇦Очередной выведенный из строя украинский БТР-4 «Буцефал»💥 🫡Демилитаризация в деле🇷🇺 #БТР #Буцефал #ВСУ #ЗСУ #СВО.
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❗️🇺🇦Очередной выведенный из строя украинский БТР-4 «Буцефал»💥 🫡Демилитаризация в деле🇷🇺 #БТР #Буцефал #ВСУ #ЗСУ #СВО.
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