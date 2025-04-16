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Судмедэксперты Нью-Йорка выявили причину смерти актрисы Мишель Трахтенберг

Осложнения, вызванные диабетом, привели к смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг, которой не стало в феврале, сообщил телеканал NBC со ссылкой на офис судебно-медицинской экспертизы города Нью-Йорка.

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